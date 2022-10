sat/gsl

“Non parteciperemo al voto. Non è rilevante il fatto di non avere una vicepresidenza, ma che non si dia adeguata rappresentanza a una delle opposizioni. Il Pd ormai ha scelto l’alleanza con i 5 Stelle”. Così il leader di Azione, Carlo Calenda, in merito al voto sulle vicepresidenze di Camera e Senato.