Caldo torrido, ma in Valnerina danni per il maltempo - Tuttoggi

Mentre l’Umbria è alle prese con il caldo torrido, il tempo pazzo interessa la Valnerina. Con ingenti danni provocati dal maltempo nel pomeriggio di ieri (mercoledì 11 agosto).

A metà pomeriggio di ieri, infatti, tra Norcia e Preci si è scatenato un forte maltempo che ha provocato ingenti danni, con gli interventi dei vigili del fuoco che in alcuni casi si sono protratti fino a questa mattina.

Circa 20 gli interventi effettuati dai vigili del fuoco del distaccamento di Norcia causati dal vento forte e dalla grandine che si sono abbattuti nell’alta Valnerina. In particolare si sono registrati alberi caduti, rami pericolanti, così come comignoli. Danni anche in alcuni capannoni agricoli.