 Calderone "Vogliamo favorire l'incrocio tra domanda e offerta lavoro" - Tuttoggi.info
Centro Commerciale Torna ai Servizi

Calderone “Vogliamo favorire l’incrocio tra domanda e offerta lavoro”

ItalPress

Calderone “Vogliamo favorire l’incrocio tra domanda e offerta lavoro”

Gio, 23/10/2025 - 21:03

Condividi su:


ORTIGIA (SIRACUSA) (ITALPRESS) – “E’ un protocollo importante perché ci consente di utilizzare meglio congiuntamente con Confindustria la nostra piattaforma tecnologica SISL che nasce per favorire l’incrocio tra domanda e offerta di lavoro e deve certamente anche arricchirsi di tutte quelle che sono le competenze, le conoscenze del sistema confindustriale e di quelle che sono i bisogni e le aspettative del mondo del lavoro”. Lo ha detto Marina Elvira Calderone, ministro del lavoro e delle politiche sociali, a margine della prima edizione dell’Education and Open Innovation Forum, promosso da Confindustria, andata in scena al teatro comunale di Ortigia, a Siracusa.

xe2/vbo/mca2

Condividi su:

ACCEDI ALLA COMMUNITY
Leggi le Notizie senza pubblicitàABBONATI
Scopri le Opportunità riservate alla Community

L'associazione culturale TuttOggi è stata premiata con un importo di 25.000 euro dal Fondo a Supporto del Giornalismo Europeo - COVID-19, durante la crisi pandemica, a sostegno della realizzazione del progetto TO_3COMM

"Innovare
è inventare il domani
con quello che abbiamo oggi"
Lascia i tuoi dati per essere tra i primi ad avere accesso alla Nuova Versione più Facile da Leggere con Vantaggi e Opportunità esclusivi!


    trueCliccando sul pulsante dichiaro implicitamente di avere un’età non inferiore ai 16 anni, nonché di aver letto l’informativa sul trattamento dei dati personali come reperibile alla pagina Policy Privacy di questo sito.

    "Innovare
    è inventare il domani
    con quello che abbiamo oggi"
    Grazie per il tuo interesse.
    A breve ti invieremo una mail con maggiori informazioni per avere accesso alla nuova versione più facile da leggere con vantaggi e opportunità esclusivi!