Calderone “Obiettivo rendere strutturale il taglio del cuneo fiscale” - Tuttoggi.info

ROMA (ITALPRESS) – “Siamo arrivati ad un taglio del cuneo fiscale importante, siamo partiti con la manovra di bilancio riconfermando il taglio di due punti, poi abbiamo aggiunto un ulteriore taglio di un punto per i redditi più bassi, oggi con tutte le risorse a disposizione siamo tornati sul tema di come restituire a famiglie, lavoratori e lavoratrici una parte della contribuzione versata”. Lo ha detto la ministra del Lavoro, Marina Calderone, ospite di Radio 24.“L’impegno è quello di lavorare per rendere strutturale questo intervento, bisogna agire con prudenza con attenzione ai conti – ha aggiunto -. L’obiettivo è quello di arrivare ad un taglio del costo del lavoro strutturale lato azienda e lato lavoratore, la prudenza paga”.

