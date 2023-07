Calderoli "Entro il 2024 le prime intese sulla Riforma dell'Autonomia" - Tuttoggi.info

MILANO (ITALPRESS) – “Le tempistiche” della riforma sull’Autonomia differenziata “le decide il Parlamento. Siamo in attesa del parere della Commissione Bilancio sugli emendamenti perché prima di allora non si può iniziare a votare. Spero di partire a votare i primi articoli già prima della pausa estiva e poi si concluderà nel mese di settembre il passaggio in Commissione. Direi che per il 2024 si inizierà con i primi negoziati e le prime intese” con le singole regioni per l’attuazione. Lo ha detto il ministro per le Autonomie, Roberto Calderoli, a margine dell’audizione delle Commissioni Affari istituzionali e speciale Autonomia a Palazzo Pirelli.

