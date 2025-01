Calciomercato, Zirkzee, Rashford e non solo: la Serie A a caccia di attaccanti - Tuttoggi.info

(Adnkronos) - Il calciomercato entra nel vivo. Le squadre di Serie A sono a caccia di rinforzi per puntellare le rose e migliorare la propria classifica. In particolare, molte squadre del campionato italiano hanno bisogno di un attaccante, che sia un bomber titolare oppure uno di riserva. Tanti club si stanno quindi muovendo per aggiungere gol alle proprie rose, e in particolare sembrano guardare in Premier League.

Il campionato inglese, il più ricco tra i top 5 europei, potrebbe regalare infatti occasioni impensabili fino a qualche mese fa. Giocatori pagati a peso d'oro che faticano a imporsi, oppure altri alla ricerca di più minuti e con voglia di cambiare aria.

Joshua Zirkzee è uno dei nomi caldi per il mercato della Juventus. L'attaccante olandese si è trasferito al Manchester United la scorsa estate, dopo essere stato molto vicino al Milan, per la bellezza di 40 milioni di euro dopo un'annata da sogno con il Bologna, trascinato fino alla storica qualificazione in Champions League. La sua prima stagione in Premier, fin qui, è stata deludente: 28 presenze in tutte le competizioni e soltanto 4 gol segnati. Il tecnico dei Red Devils Ruben Amorim, succeduto all'esonerato Ten Hag, ha parlato così della situazione di Zirkzee: "Io vorrei tenere Joshua perché dà sempre tutto in campo e ci sta mettendo tanto impegno in allenamento. Il mercato però è aperto e vedremo cosa succederà".

Il mercato dice che Thiago Motta lo riabbraccerebbe a braccia aperte. L'ex tecnico del Bologna ha indicato proprio Zirkzee, 23 anni, come primo obiettivo per l'attacco, ma molto dipenderà dalle richieste dello United. Il Manchester infatti non sembra disposto a cederlo in prestito, condizione essenziale per la Juventus, e al momento i contatti tra le parti si sono interrotti. L'accelerata però potrebbe arrivare già nei prossimi giorni, con Giuntoli a lavoro per regalare un nuovo bomber al suo allenatore.

L'anno del Milan si è aperto con il trionfo in Supercoppa, ora però Conceicao si aspetta qualche regalo dal mercato. Il tecnico portoghese ha indicato l'attacco come uno dei reparti da rinforzare nella sessione invernale di calciomercato, con tutte le strade che portano, ancora una volta, a Manchester. Tra gli scontenti di casa United c'è infatti Marcus Rashford, esterno offensivo, ma all'occorrenza anche prima punta, della Nazionale inglese ormai ai margini del progetto. Non convocato nel match pareggiato contro il Liverpool, Rashford in stagione ha collezionato 24 presenze e 7 gol, ma è stato escluso dalle ultime cinque partite.

Il suo rapporto con Amorim non è mai decollato e il suo legame con il club che lo ha cresciuto si è deteriorato anche a causa di comportamenti sopra le righe fuori dal campo. Il Milan si è interessato al giocatore e ha sondato il terreno, raccogliendo una disponibilità di massima dalle parti. Lo scoglio in questo caso è rappresentato dall'ingaggio percepito da Rashford: 14 milioni di euro. Una cifra fuori budget per il Milan, anche con copertura parziale dello United.

Non solo Zirkzee e Rashford. Dalla Premier piace molto Niclas Fullkrug, attaccante tedesco di 31 anni, accostato al Milan già in estate e che ora sembra entrato nei radar della Juventus. La sua avventura al West Ham non sta decollando, e il club bianconero lo ha sondato come piano B, e necessariamente low cost, a Zirkzee.

Altro nome che intriga i club di Serie A è quello di Dominic Calvert-Lewin, attaccante dell'Everton. In questo caso, dopo un sondaggio della Roma nei mesi scorsi, ci pensa la Fiorentina, che potrebbe sfruttare il contratto del giocatore, in scadenza il prossimo giugno, per strappare un prezzo di favore e portarlo a Firenze già nel mercato di gennaio. Nell'Everton gioca anche una vecchia, ma non troppo, conoscenza del calcio italiano: Beto. L'ex centravanti dell'Udinese piace al Torino, a caccia del sostituto di Duvan Zapata.