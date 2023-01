Calciomercato Perugia: Melchiorri all’Ancona, rebus sul nuovo attaccante

La società del presidente Santopadre già durante l’estate aveva provato a piazzare il Cigno di Treia, che lo scorso anno era stato girato in prestito alla Spal.

Il Perugia, dopo Strizzolo, saluta dunque un altro attaccante di grande esperienza, secondo la filosofia della linea verde predicata dal ds Castagnini. Che però ora è chiamato a portare in Umbria un altro attaccante. Giovane, come lui vuole, ma che sappia garantire da subito quei gol di cui il Grifo ha bisogno per salvarsi. Considerando che Matos è al rientro dopo l’operazione che lo ha tenuto lontano dai campi per molte settimane e il contributo di Di Carmine è stato sin qui deludente. Tanto che nelle ultime partite Castori si è affidato ai giovani Olivieri e Di Serio.

Il Perugia prova a inserirsi per Sebastiano Esposito, classe 2002 di proprietà dell’Inter, al rientro dal prestito all’Anderlecht. Da Milano, già da giovedì, davano per concluso l’accordo con il Bari. Soprattutto per ciò che riguarda le modalità di pagamento dell’ingaggio del giovane attaccante. Altrimenti il Perugia potrebbe rifare un tentativo per Soleri, del Palermo.

A centrocampo resta poi aperta la trattativa con la Roma per il capitano della Primavera giallorossa, Giacomo Faticanti.

Ma il tempo stringe ed i tifosi, sin qui delusi dal mercato che ha nel centrocampista Capezzi (attesa a ore la firma) l’unica voce in ingresso, temono che il Perugia, in corsa per cercare di raggiungere la salvezza, si ritrovi addirittura indebolito al termine di questa sessione del mercato di riparazione.