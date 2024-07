Calciomercato Juve, Calafiori vicino all'Arsenal - Tuttoggi.info

(Adnkronos) – L’Arsenal è sempre più vicino all’acquisto di Riccardo Calafiori. Nonostante le varie proposte del Psg, Chelsea e Bayer Leverkusen, la squadra di Arteta, secondo Sky Sport, ha presentato un progetto e un’offerta più intrigante per il calciatore e per il Bologna. L’obiettivo dei Gunners, al momento in pole sul difensore che è stato a lungo accostato alla Juventus, sarebbe quello di trovare l’accordo definitivo entro la fine di questa settimana. Punto di riferimento del Bologna nel corso di questa stagione, con la conquista della qualificazione alla prossima Champions League, Calafiori vanta 37 partite disputate, con 2 gol e 5 assist. Numeri importanti, ancor di più se si pensa al suo ruolo di difensore. Statistiche positive anche all’Europeo svolto da protagonista con l’Italia, nonostante l’eliminazione agli ottavi di finale contro la Svizzera. Su 4 partite, infatti, Calafiori ne ha giocate 3 (una saltata per squalifica) con 1 assist realizzato.