Calciomercato Grifo, tira e molla per faticanti, firma Capezzi | E sulla punta...

Arriva il centrocampista della Salernitana, si tratta per il giovane della Roma | Non è ancora conclusa la corsa per Esposito

Prosegue il tira e molla tra Roma e Perugia per il prestito del capitano della Primavera dei giallorossi, Giacomo Faticanti. La Roma è pronta a cederla in prestito gratuito fino a giugno; il Perugia vorrebbe almeno un’opzione per un altro anno, in caso di permanenza in B. O altre formule in grado di valorizzare il lavoro che Castori può fare sul giovane, sotto il profilo tecnico ed economico.

Intanto, si attende la firma per il trasferimento dalla Salernitana di Leonardo Capezzi, che Castori ha già allenato nell’anno della conquista della Serie A con i granata. Il classe 1995, quest’anno mai impiegato dal tecnico dei campani Nicola, si legherà a titolo definitivo al Perugia sino al giugno 2026.