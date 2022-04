Calcio, al via la Perugia Academy Cup sognando la finale al Curi

Le partite della fase di qualificazione si giocano 7 contro 7 in due tempi da 15 minuti: a Castiglione e Sanfatucchio si svolgeranno due gironi da 6 squadre. La finale del Perugia Academy Cup si disputerà allo stadio “Renato Curi” di Perugia sabato 16 alla presenza delle istituzioni e del presidente Massimiliano Santopadre.

“Sarà un bel momento di confronto e di socializzazione per tutti – ha detto il vicepresidente della ASD Castiglione del Lago Emanuele Spito – che servirà a far conoscere il nostro territorio a tante persone da tutta Italia. Nella giornata di oggi, al termine delle partite e prima di rientrare negli alberghi e negli agriturismi, il programma prevede attività ricreative e turistiche nel territorio denominata “Academy Experience Tour” con visite guidate alla scoperta delle nostre tradizioni e della storia locale. Abbiamo aspettato questi due giorni da tempo e speriamo di poterli vivere al meglio”.

“Ringrazio l’ASD Castiglione del Lago il Perugia e tutte le società sportive che ci hanno raggiunto qui in questi giorni – ha dichiarato Andrea Sacco, vicesindaco e assessore allo sport di Castiglione del Lago –. Come assessore dello sport e anche come mamma è meraviglioso vedere tanti bambini e bambine partecipare a queste giornate di sport e di festa. Questo torneo assume un significato particolare quest’anno: siamo Comune Europeo dello Sport 2022 e per noi è un grande orgoglio ospitare il Perugia Academy Cup, con i contenuti sportivi ed educativi che porta con sé. Un grande ‘in bocca al lupo’ a tutti”.

Tutto il progetto “Experience Tour” ha la finalità di promuovere un “calcio nuovo”, che estenda il proprio sapere al di là dei singoli contenuti disciplinari, indirizzandosi verso la socializzazione dei ragazzi e l’instaurazione di rapporti interpersonali anche al di fuori del consueto ambiente d’appartenenza: crescita formativa, culturale e ambientale sono fra gli obiettivi dell’AC Perugia per i ragazzi appartenenti alle società affiliate.