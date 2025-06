Calciatori 'figli d'arte', il primato della serie A: la ricerca di Luca Di Bartolomei - Tuttoggi.info

(Adnkronos) –

Luca Di Bartolomei, figlio dell’indimenticabile capitano della Roma Agostino Di Bartolomei, non è un calciatore. E’ un imprenditore e non ha fatto del calcio la sua professione. Sulla sua pagina Facebook, oggi ha pubblicato un post, frutto di una ricerca costruita con ChatGPt, che riguarda proprio i ‘figli d’arte’, quei calciatori che hanno seguito le orme dei loro padri.



E’ partito dal caso di Davide Marchisio, il figlio di Claudio Marchisio, che ha appena vinto lo scudetto under 16 con la maglia della Juventus, chiedendo all’AI quanti figli di ex calciatori professionisti stiano giocando nei cinque principali campionati europei (Serie A, Premier League, Liga, Bundesliga e Ligue 1).

L’analisi elaborata dall’intelligenza artificiale evidenzia un primato assoluto: è la Serie A il campionato in cui giocano più figli d’arte, anche se ci sono grandi calciatori figli di ex anche negli altri campionati: dal bomber norvegese Erling Haaland, nato a Leeds durante la militanza del padre Alf-Inge Haaland nel Leeds Utd a Federico Chiesa, figlio di Enrico, che ha giocato la scorsa stagione nel Liverpool; dal fratello di Theo Hernandez, Lucas, che ha giocato nel Paris Saint Germain a Giuliano Simeone, che ha giocato nell’Atletico Madrid allenato dal padre Diego.

Ecco una lista dei ‘figli d’arte’ della Serie A: Marcus Thuram, attaccante dell’Inter e figlio di Lilian Thuram, difensore di Monaco, Parma, Juventus e Barcellona, e campione del mondo e d’Europa con la Francia; suo fratello Khephren Thuram, centrocampista della Juventus; Timothy Weah, figlio di George Weah, Pallone d’Oro ed ex presidente della Liberia, sempre nella Juventus; bianconero nella scorsa stagione anche Francisco Conceição, figlio di Sergio, che nella seconda parte della stagione ha allenato il Milan; Daniel Maldini, figlio di Paolo e nipote di Cesare, ha iniziato il campionato con il Monza e l’ha finito con l’Atalanta; Theo Hernandez, figlio di Jean-François Hernandez, che è stato un calciatore professionista per squadre come Tolosa, Marsiglia e Atletico Madrid, ha giocato nel Milan; Giovanni Simeone, attaccante del Napoli, è figlio del tecnico dell’Atletico Madrid, Diego Simeone; Cyril Ngonge, altro calciatore del Napoli, è figlio di Felix Michel Ngonge, ex centravanti di Watford e QPR; Riccardo Sottil, che ha iniziato la stagione alla Fiorentina e l’ha finita al Milan, è figlio di Andrea Sottil, ex difensore di Udinese e Torino e ora allenatore; Filippo Terracciano, terzino del Milan, è figlio di Antonio Terracciano, ex mediano dell’Hellas Verona; Mateo Pellegrino, attaccante argentino del Parma, è figlio di Mauricio, che ha giocato con le maglie di Velez, Barcellona, Valencia, Liverpool.