 Calabria, Occhiuto "Conte e Pd hanno lasciato macerie nella sanità" - Tuttoggi.info
Centro Commerciale Torna ai Servizi

Calabria, Occhiuto “Conte e Pd hanno lasciato macerie nella sanità”

ItalPress

Calabria, Occhiuto “Conte e Pd hanno lasciato macerie nella sanità”

Lun, 22/09/2025 - 15:03

Condividi su:


REGGIO CALABRIA (ITALPRESS) – “La sanità calabrese era stata lasciata in macerie dai commissari nominati dal governo Conte e dal Pd: da Cotticelli che si perse il piano Covid, a Zuccatelli che sosteneva che il virus si trasmettesse solo dopo quindici minuti di baci con la lingua, fino a Longo, una brava persona ma senza competenze sanitarie. Io in questi quattro anni ho lavorato per ricostruire e oggi abbiamo creato le condizioni per l’uscita dal commissariamento, che avverrà già dalle prossime settimane”. Lo ha detto l’ex presidente della Regione Calabria, Roberto Occhiuto, durante la presentazione della lista di Sud chiama Nord a sostegno della sua candidatura alle elezioni regionali in programma il 5 e 6 ottobre.

xr6/pc/mca2

Condividi su:

ACCEDI ALLA COMMUNITY
Leggi le Notizie senza pubblicitàABBONATI
Scopri le Opportunità riservate alla Community

L'associazione culturale TuttOggi è stata premiata con un importo di 25.000 euro dal Fondo a Supporto del Giornalismo Europeo - COVID-19, durante la crisi pandemica, a sostegno della realizzazione del progetto TO_3COMM

"Innovare
è inventare il domani
con quello che abbiamo oggi"
Lascia i tuoi dati per essere tra i primi ad avere accesso alla Nuova Versione più Facile da Leggere con Vantaggi e Opportunità esclusivi!


    trueCliccando sul pulsante dichiaro implicitamente di avere un’età non inferiore ai 16 anni, nonché di aver letto l’informativa sul trattamento dei dati personali come reperibile alla pagina Policy Privacy di questo sito.

    "Innovare
    è inventare il domani
    con quello che abbiamo oggi"
    Grazie per il tuo interesse.
    A breve ti invieremo una mail con maggiori informazioni per avere accesso alla nuova versione più facile da leggere con vantaggi e opportunità esclusivi!