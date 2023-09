Caivano, Bernini “Dimostrare che stato c’è, dobbiamo dare futuro” - Tuttoggi.info

ROMA (ITALPRESS) – “Servono risorse ma anche un’agenda e una visione che è quella che il governo sta dimostrando di avere. Caivano è uno stato nello Stato che non riconosce la legalità, c’è paura, sofferenza e degrado. La prima cosa da fare è dimostrare che lo Stato c’è in ogni modo possibile, noi ci dobbiamo essere”. Così la ministra dell’Università, Annamaria Bernini, a Morning News su Canale 5. “Bisogna dare loro un futuro e una ragione per andare avanti bene, per creder che Parco Verde sarà un riscatto, dobbiamo dare a questi luoghi anche il senso di comunità e la scuola e l’università danno tantissimo”, aggiunge.

Foto: Agenzia Fotogramma

(ITALPRESS).