Cairo "Troppi 8-10 anni per rifondare, serve accelerare" - Tuttoggi.info

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Cairo “Troppi 8-10 anni per rifondare, serve accelerare”

ItalPress

Cairo “Troppi 8-10 anni per rifondare, serve accelerare”

Gio, 23/07/2026 - 18:03

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MILANO (ITALPRESS) – “Secondo me il tema vero è che rispetto ai tempi che hanno dato anche di rifondazione, probabilmente lì è molto importante cercare di fare le cose un po’ più velocemente. Come in tutte le attività, i primi 100 giorni sono determinanti per dare il corso a ogni singola attività, quindi non devi pensare di avere chissà quanti anni per rifondare tutto, 8-10 anni è una cosa che neanche in Unione Sovietica…”. Lo ha detto il presidente del Torino Urbano Cairo, uscendo dall’assemblea di Lega Serie A alla quale hanno partecipato il presidente della Figc, Giovanni Malagò, il direttore tecnico Paolo Maldini e l’advisor Leonardo. “Secondo me – aggiunge Cairo – i tempi devono essere molto più corti”.
xn9/glb/gtr

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