Cagnolina cade in un burrone | Lisa salvata dai vigili del fuoco - Tuttoggi

I vigili del fuoco di Spoleto sono intervenuti questa sera per trarre in salvo una cagnolina, che era scivolata in fondo a un burrone di circa 50 netri.

L’intervento è stato portato a termine con successo in una zona particolarmente impervia di Monteluco, località le Aie.

La cagnolina Lisa è stata trovata in buone condizioni ed è tornata dal suo padrone e alla della squadra cinghialai con i quali era uscita per la giornata di caccia.