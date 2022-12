Cagliari - Perugia, in palio punti pesanti | Formazioni ufficiali e dove vederla - Tuttoggi

Liverani punta su Lapadula e Pavoletti, Castori sceglie Strizzolo e Olivieri | Fischio di inizio alle ore 12.30

Punti pesanti quelli in palio al Nuovo Sant’Elia dove alle 12.30 si affrontano il Cagliari di Liverani e il Perugia di Castori. I rossoblu, dopo la sconfitta di rigore contro la Ternana, devono dare una svolta a un campionato sin qui deludente. Gli ultimi cinque risultati (in cui sono arrivati 4 pareggi e una sconfitta) rischiano di risucchiare il Cagliari nella lotta retrocessione. Il Perugia è ancora ultimo in classifica, nonostante sia in serie positiva da quattro gare, con tre pareggi e la vittoria contro il Genoa. Una vittoria potrebbe consentire di agganciare la zona playout o comunque di rosicchiare punti alle dirette concorrenti.

Qui Cagliari

In una partita in cui forse si gioca la panchina, Liverani non potrà contare su Dessena, che si è infortunato in allenamento, Rog e Mancosu. Ritorna, dopo la squalifica, Nandez.