Cagliari, minacce a Solinas - Tuttoggi

CAGLIARI (ITALPRESS) – Un disegno di un uomo impiccato, accompagnato dalla scritta “Solinas” e della classica sigla della A cerchiata degli anarchici, è comparso sul marciapiede di Largo Carlo Felice, nel centro di Cagliari.

“Tutta la mia solidarietà al governatore della Sardegna Christian Solinas per le ignobili minacce”, scrive su Twitter il leader della Lega Matteo Salvini.

“Con un disegno raffigurante una forca, comparso in pieno centro a Cagliari, ignoti delinquenti hanno voluto indirizzare una chiara minaccia al Presidente della Sardegna, Christian Solinas. A lui e a tutta la sua squadra va la mia solidarietà e vicinanza, sia come Coordinatore della Lega Sardegna, sia a nome del Comitato Parlamentare di cui sono Presidente. Episodi come questo non devono essere nè sottovalutati, nè taciuti, tanto più durante una grave crisi come quella che stiamo vivendo. Mi auguro che tutte le forze politiche, senza distinzione, prendano le distanze da ogni forma di violenza ed esprimano la loro solidarietà al Presidente senza giustificare o minimizzare la portata di questi gesti squallidi” afferma Eugenio Zoffili, deputato Coordinatore Lega Sardegna, Presidente del Comitato Bicamerale di controllo sull’attuazione dell’accordo di Schengen, di vigilanza sull’attività di Europol e di controllo e vigilanza in materia di immigrazione.

“Esprimo a nome mio e del Gruppo Lega Salvini Sardegna, massima solidarietà e vicinanza al Presidente Solinas per la vile minaccia ricevuta – dice Dario Giagoni, capogruppo Lega Salvini Sardegna -. Le istituzioni, la democrazia e il rispetto stesso delle posizioni politiche altrui non sarà mai eclissato dai gesti di codardi che mirano a nascondersi dietro l’anonimato di una bomboletta spray. Ferma condanna a ogni azione di questo genere e l’invito all’autore a riflettere sul reale e dannoso significato dell’associazione del medesimo a un simbolo che, ringraziando il cielo, nelle società civili non può vedersi in alcun modo applicato”.

