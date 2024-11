Cagliari-Milan 3-3, Zappa acciuffa i rossoneri in extremis - Tuttoggi.info

(Adnkronos) - Cagliari e Milan pareggiano 3-3 oggi 9 novembre in un match della 12esima giornata di Serie A, disputato alla Unipol Domus della città sarda. Per gli ospiti a segno Leao, con una doppietta al 15' e al 40' e Abraham al 69', per i padroni di casa Zortea al 2' e Zappa, autore di due gol al 53' e all'89' In classifica i rossoneri sono settimi con 18 punti, i rossoblù agganciano Como e Genoa al 15° posto a quota 10.

Dopo poco più di 60 secondi i padroni di casa sbloccano il match. Angolo calciato da sinistra, Luperto aggiusta appena la traiettoria e sul secondo palo c'è Zortea che, tutto solo, trova un diagonale imprendibile per Maignan. All'8 gli ospiti provano a replicare con Pulisic, che tenta una girata deviata in corner. Un minuto dopo Chukwueze serve Leao in area ma spalle alla porta, il portoghese si gira e cerca la conclusione, con la palla che finisce alta. Al quarto d'ora lo stesso Leao riequilibra l'incontro. Passaggio illuminante di Reijnders, con un cucchiaio di esterno destro sulla trequarti per il portoghese che, anche lui con un pallonetto d'esterno, batte Sherri.

Al 18' sardi pericolosi ancora su corner, Luperto ci arriva bene di testa e direziona in porta, Maignan para. Al 28' Piccoli lanciato in profondità centralmente fa tutto benissimo, dallo stop al modo in cui con il corpo tiene a distanza Thiaw che rientrava, per poi chiudere con lo scavetto su Maignan. Era però partito in posizione di leggero fuorigioco, fuorigioco confermato dal Var. Al 39' Augello crossa da sinistra verso il secondo palo, Zortea stacca bene e indirizza in porta, Maignan blocca il pallone a terra sulla linea di porta e salva i suoi. Un minuto dopo ancora Leao a segno per il sorpasso rossonero. Fofana verticalizza per il portoghese che si invola verso la porta, resiste a Palomino, aggira Sherri in uscita e deposita nella porta vuota.

Al 41' Maignan decisivo. Piccoli viene trovato in area, il portiere rossonero gli esce sui piedi e salva, restando poi a terra dopo aver preso una scarpata sulla coscia dall'attaccante del Cagliari. Dopo le cure mediche il portiere rossonero si rialza pronto a riprendere. Al 45' ancora i padroni di casa pericolosi Zortea da destra crossa verso il secondo palo, dove Luvumbo di testa fa la sponda rimettendo al centro. Piccoli, sempre di testa, non ci arriva per pochi centimetri.

Nel recupero gol annullato ai rossoblù. Augello da sinistra crossa, palla altissima che scavalca tutti e sul secondo palo trova Zappa che di piatto destro incrocia e indirizza in rete. L'ultimo tocco è di Viola in fuorigioco, con la palla che sarebbe entrata lo stesso. Il Var controlla e annulla.

In apertura di ripresa si fa vedere il 16enne Camarda, all'esordio dal 1' in Serie A, che entra in area sul versante sinistro e aspetta un compagno in mezzo. Si fa vedere Chukwueze, ben servito, ma la sua girata di piatto è imprecisa. Al 7' Zortea arriva in corsa su una palla alta nell'area del Milan e scarica al volo verso la porta. Theo Hernandez è sulla traiettoria e salva con una deviazione decisiva. All'8' il Cagliari trova il pareggio. Fofana appoggia di testa debolmente, Zappa si inserisce, si invola verso la porta e batte Maignan per il 2-2.

Al 16' Fofana ammonito per una trattenuto su Viola che gli era scappato via. Al 19' corner di Viola a rientrare, Piccoli di testa fa una sponda diretta in porta, Camarda salva sulla linea. Al 21' doppio cambio di Fonseca: escono Chukwueze e Camarda, dentro Loftus-Cheek e Abraham. Proprio quest'ultimo riporta avanti il Milan. Pulisic da destra scarica il diagonale, Sherri lo respinge ma l'ex Chelsea e Roma segue l'azione e con il tap-in fa 3-2. Al 28' doppio cambio anche per Nicola: Wieteska e Gaetano entrano per Palomino e Viola.

Dopo sei minuti il tecnico rossoblù esaurisce i cambi con tre sostituzioni. Pavoletti, Lapadula e Marin per Piccoli, Zortea e Makoumbou. Due minuti dopo triplo cambio anche per Fonseca. Okafor, Musah e Tomori per Pulisic, Leao e Emerson e difesa a 5 per difendere il vantaggio. Al 40' il Cagliari arriva nell'area del Milan con un'azione manovrata. Lapadula potrebbe calciare ma serve all'indietro Deiola, chiuso da Abraham in ripiegamento difensivo. Al 44' arriva il definitivo 3-3 ancora ad opera di Zappa che firma la doppietta personale con un fantastico tiro al volo che termina all'incrocio dei pali imparabile per Maignan.