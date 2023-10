Un caffè culturale in città, presentate "Le Domeniche del Circolo" - Tuttoggi.info

Da ottobre a dicembre 4 appuntamenti nelle sale del Palazzo Bufalini

Si è tenuta stamattina (23 ottobre) a Città di Castello la presentazione dell’iniziativa culturale Le Domeniche del Circolo, alla presenza del presidente Gregorio Anastasi, dei consiglieri Luca Meloni, Alessandro Bruschetti e Gabriele Taseggian, del socio Luca Ceccattini e della curatrice dell’iniziativa Catia Cecchetti.

Il presidente Anastasi – davanti al sindaco Luca Secondi, al vice Giuseppe Bernicchi e all’assessore alle Politiche culturali Michela Botteghi – ha illustrato le finalità dell’iniziativa aperta ai soci e alla città, con quattro appuntamenti che si terranno nelle sale del Palazzo storico Bufalini per altrettante domeniche, a partire dall’ultima di ottobre fino a dicembre 2023.

L’intento è quello di creare un “caffè culturale vicino alle esigenze del vivere sociale, mutate dopo il Covid. Momenti di aggregazione autentica finalizzati più alla cultura e meno all’informazione”. Anastasi ha poi ricostruito la storia del Circolo Tifernate, il cui prestigio è noto e riconosciuto da tutta la comunità tifernate: fu costituito il 9 febbraio del 1873. In esso è confluita nel febbraio 1967, rimanendone assorbita, la locale “Accademia degli Illuminati”, illustre testimonianza della cultura fin dal 1650, anno di fondazione.

Il presidente ha precisato che il numero di posti di questa prima edizione sarà limitato, in vista dell’ultimazione dei lavori, per una ripresa a pieno regime delle attività culturali grazie alla perfetta sinergia con il Comune di Città di Castello. La parola è poi passata alla curatrice Cecchetti per l’illustrazione dettagliata degli eventi pensati “con uno stretto collegamento alle realtà culturali prestigiose del nostro territorio quale il Premio letterario di Città di Castello, la Fondazione Hallgarten-Franchetti e l’attività presepiale”.

Presenti per l’occasione anche il direttore editoriale di LuoghInteriori Antonio Vella e il figlio Andrea, che hanno illustrato il primo appuntamento di domenica 29 ottobre alle ore 10 e Donatella Antinori, che ha ringraziato per l’opportunità di poter esporre dei presepi della collezione “Antinori-Angelini” a ricordo di Gualtiero Angelini: quest’ultimo nel 2000 ha fatto nascere la passione per l’Arte presepiale a Città di Castello e poi fondato l’Associazione nel 2005 successivamente a lui dedicata nel 2015.

Il sindaco Secondi ha ringraziato tutto il Consiglio direttivo per questa “straordinaria opportunità culturale che avvicina la città a questa prestigiosa Accademia, intesa come motore della cultura tifernate”. Ha poi ricordato il Piano di investimento dell’Amministrazione comunale per Palazzo Bufalini, con un progetto già finanziato, i cui lavori stanno proseguendo e in parte volgendo al termine. Gli eventi si terranno negli spazi e nelle sale del Circolo disponibili per convegni, mostre ed eventi culturali aperti ai soci e ai loro ospiti. Visto il numero limitato di posti è necessaria la prenotazione via mail – eventi@circolotifernate.it – o telefono – 075 6975824 / 339.7203829.

Programma

Domenica 29 ottobre, ore 10-12.30

Presentazione di libri: Ore 10 – “Hayrig” di Sergio Zerunian, alla presenza di S.E. Tsovinar Hambardzumyan, Ambasciatrice della Repubblica d’Armenia in Italia

Ore 11.30 – “Il Novecento cronache d’arte del secolo breve” di Alessandro Masi con prefazione di Vittorio Sgarbi. In collaborazione con l’Associazione Culturale “Tracciati Virtuali” – LuoghInteriori edizioni. Nell’ambito del premio letterario di Città di Castello XVII Edizione

Domenica 19 novembre, ore 17.30

Conferenza “Alice Hallgarten e Maria Montessori a Villa Montesca”. Relatore Fabrizio Boldrini, direttore della Fondazione ”Hallgarten-Franchetti”

Domenica 3 dicembre, ore 17.30

Esposizione di presepi artistici della Collezione “Angelini-Antinori”, “Origini ed evoluzione storica dei presepi artistici”. Lucio Ciarabelli, Simonetta e Donatella e Antinori. I presepi rimarranno esposti nelle sale del Circolo fino a domenica 7 gennaio 2024. Iniziativa realizzata in memoria di Gualtiero Angelini.

Domenica 17 dicembre, ore 17.30

Concerto “Musiche dal mondo in tempo di Natale”, Gianfranco Contadini (violino), Paolo Fiorucci (fisarmonica). Disponibilità di ingresso limitata che sarà garantita previa prenotazione via mail o telefono