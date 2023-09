Cade sull’Eremo di Santa Rita, trauma alla colonna: salvata con l’elicottero dei vigili del fuoco VIDEO

La 53enne è stata soccorsa dalla squadra Valnerina, quindi con l'elicottero arrivato da Arezzo è stata affidata al personale del 188 che l'ha trasportata all'ospedale di Terni

E’ caduta rovinosamente in cima all’Eremo di Santa Rita, a Cascia, procurandosi un trauma alla parte bassa della colonna vertebrale. I vigili del fuoco hanno dovuto utilizzare l’elicottero per portare in salvo la donna, di 53 anni, e affidarla alle cure dei sanitari del 118, che l’aspettavano nel sottostante campo sportivo, per trasferirla all’ospedale di Terni.

La 53enne è stata soccorsa dalla squadra dei vigili del fuoco del distaccamento Valnerina. L’elicottero Drago 53 è stato fatto arrivare da Arezzo. La donna è stata stabilizzata su una barella spinale e verricellata, visto che in cima allo sperone di roccia dell’Eremo non era possibile atterrare.