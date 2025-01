Cade nel lago ghiacciato per soccorrere il cane: salvati dai vigili del fuoco - Video - Tuttoggi.info

(Adnkronos) - Cade in un lago ghiacciato nel tentativo di salvare il suo cane, rischiando di morire assiderato. E' accaduto al lago Waban, in Massachusetts, e in un video ripreso dal drone si vede il drammatico e difficile salvataggio dei vigili del fuoco di Wellesley che, per raggiungere entrambi, hanno dovuto strisciare sulla superficie dell'acqua congelata fino al punto dove erano caduti l'uomo e l'animale.

Come riferiscono i media americani, l'uomo e il suo altro cane, Oscar, stavano camminando vicino al lago Waban quando il cane, per inseguire alcuni uccelli è scappato ed è fino in acqua dopo che lo strato superficiale di ghiaccio si è rotto. Il proprietario, per carcare di salvarlo, è finito a sua volta nell'acqua gelida.

Sia l'uomo che il cane erano a largo e non riuscivano a tornare. Dopo aver trascinato a riva il padrone del cane, i soccorritori sono tornati e sono riusciti a salvare l'animale. Sono rimasti nell'acqua ghiacciata per circa 12-15 minuti, ha dichiarato il dipartimento di polizia di Wellesley, sottolineando che "entrambi stanno bene".