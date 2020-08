Cade motociclista ternano, soccorso con l’elicottero

Si trova ricoverato in ospedale con alcune fratture, ma non è in pericolo di vita, il ternano caduto nei pressi di Polino mentre stava facendo enduro con la motociclietta.

L’incidente è accaduto a Colle Bertone, in una zona impervia. Il motociclista è stato soccorso dai vigili del fuoco di Terni, dalle squadre del Soccorso alpino e speleologico Umbria e dall’elicottero Icaro 02 con a bordo un medico anestesista rianimatore, un infermiere e un tecnico elisoccorso.

Una volta raggiunto, a causa delle fratture, il ternano è stato trasportato in ospedale con l’elisoccorso.