Cade in una scarpata mentre cerca asparagi, soccorso dalla polizia

L'uomo trovato da un passante scalzo e semivestito sul bordo di una strada. Era andato a trovare asparagi ed era caduto: soccorso da 118 e polizia

E’ andato ad asparagi insieme alla moglie, ma è caduto in una scarpata e si è anche ferito. E’ stata grazie alla segnalazione di un passante alla polizia che l’uomo è stato soccorso.

Il fatto è avvenuto nel tardo pomeriggio di martedì 30 marzo nella prima periferia di Terni. La squadra volante è intervenuta dopo la telefonata alla polizia di un passante che aveva segnalato la presenza di un signore anziano, semivestito e scalzo, ferito al volto ed agli arti sul ciglio della strada.

Caduto mentre cercava asparagi

L’uomo è stato soccorso anche dal 118 ed appariva alquanto disorientato. Una volta tranquillizzato, l’uomo ricordava che mentre era in cerca di asparagi era inciampato ed era rotolato per alcuni metri in una scarpata. Dopo la caduta era rimasto seduto a terra frastornato, fino a quando il passante non lo aveva aiutato a rialzarsi ed aveva chiamato i soccorsi.

Il cercatore di asparagi ha quindi raccontato agli agenti di ricordare di essere giunto sul posto in macchina insieme alla moglie, che era rimasto ad aspettarlo nei pressi del veicolo. I poliziotti si sono adoperati a cercare le sue scarpe nel bosco, a rintracciare la moglie, trovata nei pressi del veicolo. Quindi, visto lo stato di agitazione dell’infortunato, gli stessi agenti hanno riaccompagnato a casa la coppia guidando la loro autovettura.