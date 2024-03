Cade durante un tour in mongolfiera e muore - Tuttoggi.info

(Adnkronos) –

Un uomo è morto, dopo essere caduto da una mongolfiera, ed essersi schiantato in una strada suburbana di Melbourne in Australia. A darne notizia è l’Independent. La mongolfiera è decollata intorno alle 7 del mattino dalla CT Barling Reserve alla periferia nord della città, ed è rimasta in aria una mezz’ora, prima che accadesse la tragedia. Il pallone è atterrato in sicurezza allo Yarra Bend Park, situato a miglia da dove è stato trovato il corpo dell’uomo.

La polizia ha detto che preparerà un rapporto per il medico legale e che la morte non viene trattata come sospetta. La polizia sta anche parlando con il pilota del pallone, altri partecipanti al tour in mongolfiera e alcuni testimoni per determinare le circostanze della sua morte. Le autorità locali hanno chiuso le strade tra Wood Street e Murray Road, chiedendo agli automobilisti di evitare la zona. “Mio fratello ha sentito un forte scoppio, quasi come se un oggetto di grandi dimensioni cadesse in casa tua. E solo quando abbiamo sentito tutte le sirene siamo usciti” ha detto un residente a 9 News..

La National Commercial Hot-Air Ballooning Industry e la Australian Ballooning Federation hanno espresso le loro condoglianze per la famiglia e gli amici dell’uomo. Spiegando il meccanismo di sicurezza della mongolfiera, un portavoce dell’industria ha detto ad ABC News che “i cestini per palloncini sono progettati pensando alla sicurezza, specificamente per evitare che i passeggeri cadano accidentalmente o da qualsiasi uscita accidentale”. Sulla questione stanno indagando anche l’Ufficio per la sicurezza del trasporto aereo e l’Autorità per la sicurezza dell’aviazione civile, ha riferito il Guardian.

Questo non è il primo incidente che coinvolge una mongolfiera. All’inizio di aprile 2022, tre persone hanno riportato ferite lievi dopo che una mongolfiera su un volo inaugurale con 13 passeggeri è stata costretta ad atterrare tra gli edifici di Elwood, nel sud-est di Melbourne. Alla vigilia di Capodanno del 2021, un cesto di palloncini si trascinò per quasi 30 miglia nella zona est di Melbourne, ferendo due persone.