Cade dallo scooter lungo la strada di Lerchi, muore 43enne

Ha perso il controllo del suo scooter Piaggio, è caduto a terra ed è deceduto per cause ancora in corso di accertamento (tra queste potrebbe esserci un malore improvviso). E’ successo ad un 43enne (T.Z. le sue iniziali) residente nel padovano, ma da alcuni giorni dimorante nel Comune di Citerna, questa mattina (lunedì 21 ottobre), intorno alle 10.30, lungo la Sr 221 Aretina, poco prima del centro abitato di Lerchi (Città di Castello).

Sul posto è intervenuta la Polizia Municipale tifernate per i rilievi di legge e un ambulanza del 118, il cui personale sanitario, dopo ripetute manovre di rianimazione, ha constatato il decesso dell’uomo. La strada è rimasta chiusa al traffico per circa 2 ore, il tempo necessario ai rilievi di legge e alla rimozione della salma su autorizzazione del pm Dott. Giuseppe Petrazzini, informato telefonicamente del fatto dal Cap. Andrea Rondoni.

