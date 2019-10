Cade dal ponte per 10 metri, grave 50enne | Interviene elisoccorso

share

Attimi di paura, nel pomeriggio odierno (giovedì 3 ottobre), intorno alle 16.40, per una persona caduta dal ponte di via dell’Industria, tra le frazioni tifernati di Cornetto e Trestina. Si tratta di un 50enne che, precipitando, è finito nel terreno sottostante, dove poco più in là è presente una bocciofila e vi scorre anche il fiume Tevere. L’uomo ha riportato gravi ferite agli arti e alla testa, per questo 118 e vigili del fuoco, giunti sul posto, hanno deciso di far intervenire l’elisoccorso del 115, per trasportare il ferito al Santa Maria della Misericordia di Perugia. Il ferito si trova ora in sala rossa in prognosi riservata. Non è ancora chiaro se si sia trattato di un gesto volontario o di una caduta accidentale.

share

Stampa