 Cade dal muro del Pantheon, morto turista giapponese - Tuttoggi.info
Centro Commerciale Torna ai Servizi

Cade dal muro del Pantheon, morto turista giapponese

tecnical

Cade dal muro del Pantheon, morto turista giapponese

Sab, 25/10/2025 - 09:03

Condividi su:

(Adnkronos) – Un turista giapponese è morto ieri sera dopo essere caduto dal muro perimetrale del Pantheon. E’ successo intorno alle 21.50. La vittima, un uomo di circa 70 anni, è caduto da un’altezza di circa 7 metri. Sul posto sono intervenuti i medici del 118 e i vigili del fuoco che per entrare hanno forzato il cancello d’ingresso all’esterno del Pantheon trovando l’uomo ormai già morto. Presenti anche le forze dell’ordine e la polizia di Roma Capitale. 

Condividi su:

ACCEDI ALLA COMMUNITY
Leggi le Notizie senza pubblicitàABBONATI
Scopri le Opportunità riservate alla Community

L'associazione culturale TuttOggi è stata premiata con un importo di 25.000 euro dal Fondo a Supporto del Giornalismo Europeo - COVID-19, durante la crisi pandemica, a sostegno della realizzazione del progetto TO_3COMM

"Innovare
è inventare il domani
con quello che abbiamo oggi"
Lascia i tuoi dati per essere tra i primi ad avere accesso alla Nuova Versione più Facile da Leggere con Vantaggi e Opportunità esclusivi!


    trueCliccando sul pulsante dichiaro implicitamente di avere un’età non inferiore ai 16 anni, nonché di aver letto l’informativa sul trattamento dei dati personali come reperibile alla pagina Policy Privacy di questo sito.

    "Innovare
    è inventare il domani
    con quello che abbiamo oggi"
    Grazie per il tuo interesse.
    A breve ti invieremo una mail con maggiori informazioni per avere accesso alla nuova versione più facile da leggere con vantaggi e opportunità esclusivi!