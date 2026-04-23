Cade dal balcone e resta sospesa nel vuoto, carabiniere fuori servizio salva anziana - Tuttoggi.info

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Cade dal balcone e resta sospesa nel vuoto, carabiniere fuori servizio salva anziana

Davide Baccarini

Cade dal balcone e resta sospesa nel vuoto, carabiniere fuori servizio salva anziana

Gio, 23/04/2026 - 09:40

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Sarebbe potuta finire in tragedia la mattinata di una donna ultranovantenne di Citerna, se non fosse stato per il coraggio e la prontezza di riflessi di un carabiniere libero dal servizio. Il militare della Compagnia di Città di Castello, è riuscito a sventare quello che sembrava un destino segnato, salvando la donna da una caduta che sarebbe risultata fatale.

Il dramma si è consumato in pochi istanti. L’anziana, che vive da sola in un appartamento al secondo piano, si era sporta eccessivamente dalla ringhiera nel tentativo di recuperare alcuni panni stesi. Perdendo l’equilibrio, è precipitata per alcuni metri finendo su una tettoia sottostante, una superficie inclinata larga appena due metri e sospesa nel vuoto per circa 6-7 metri di altezza.

In stato confusionale e in preda al panico, la donna cercava disperatamente di aggrapparsi alla parete per non scivolare definitivamente di sotto.

Il carabiniere, che si trovava a transitare casualmente sotto l’abitazione a bordo della sua auto privata, ha intuito immediatamente la gravità della situazione. Senza esitare, ha abbandonato il veicolo e si è precipitato all’interno dello stabile. Grazie alla presenza delle chiavi ancora inserite nella porta d’ingresso, è riuscito ad accedere all’appartamento in tempi record.

Raggiunto il balcone, il militare ha prima rassicurato l’anziana per evitare movimenti bruschi, poi, con una manovra decisa, l’ha afferrata saldamente riportandola all’interno dell’abitazione e mettendola in sicurezza. Sul posto è infine intervenuto il personale sanitario del 118 insieme ad una pattuglia dell’Arma. Nonostante il terribile spavento e la caduta sulla tettoia, la donna ha riportato solo lievi escoriazioni, medicate sul posto senza necessità di ricovero.

I testimoni oculari, attirati dalle fasi finali del salvataggio, hanno confermato la rapidità e l’efficacia dell’intervento del militare. Un episodio che rimarca, ancora una volta, lo spirito di servizio dell’Arma, capace di fare la differenza anche quando i propri uomini non indossano la divisa.

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