Cade con la moto, Valter muore schiacciato da un tir

Il 61enne di Castigione del Lago Valter Nappini ha perso la vita in un incidente sull'A1 a Sasso Marconi

E’ morto all’ospedale Maggiore di Bologna, dove era arrivato in condizioni disperate, il 61enne Valter Nappini, di Castiglione del Lago, vittima di un incidente mentre in sella alla sua motocicletta viaggiava sull’autostrada A1.

L’incidente è avvenuto all’altezza di Sasso Marconi, in direzione Bologna. Nappini avrebbe perso il controllo della sua motocicletta mentre stava superando un tir. E’ finito sotto le ruote del semirimorchio trainato dal mezzo pesante, il cui autista non si è accorto inizialmente dell’impatto, sino a quando uno pneumatico non è esploso a seguito dell’urto. E’ stato poi il camionista a chiamare i soccorsi.

Il 61enne è stato trasportato in condizioni gravissime all’ospedale bolognese, dove è morto poco dopo.

La dinamica dell’incidente è al vaglio della polizia stradale.

La notizia ha sconvolto la comunità castiglionese, numerose le attestazioni di cordoglio.