Cadavere in un sentiero, indagini in corso - Tuttoggi

Ha una mascherina in tasca ed è in avanzato stato di decomposizione. Per il resto, è mistero fitto sul cadavere trovato in strada a Tuoro sul Trasimeno nel tardo pomeriggio di mercoledì.

Lo stato di conservazione del corpo rende quasi impossibile dire se si tratti di un uomo o di una donna, se italiano o straniero. L’unica certezza è che la persona potrebbe essere morta da marzo in poi, visto che la mascherina è un ‘accessorio’ che si indossa da marzo.

A riportare la notizia è La Nazione Umbria, in edicola il 7 di agosto, secondo cui il cadavere è stato trovato in una zona di campagna, da un runner che lo ha scoperto per caso, allontanandosi dalla strada principale, e ha poi avvertito i carabinieri della compagnia di Città della Pieve. Il magistrato di turno Mario Formisano ha disposto il trasferimento del corpo all’obitorio di Perugia per l’autopsia.

