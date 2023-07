Cacciatori e pescatori “danno i voti” alla Regione: i risultati del sondaggio

Atc, Calendario venatorio, caccia in deroga, trota fario: le risposte anonime ai quesiti posti dalla Libera Caccia dell'Umbria

I cacciatori e i pescatori dell’Umbria “danno i voti” all’operato della Regione e indicano ai politici umbri (e nazionali, per alcune materie) le azioni che vorrebbero per consentire di poter seguire al meglio la loro passione.

Nella sede regionale della Libera Caccia e Pesca dell’Umbria sono state aperte le urne e contate le risposte al sondaggio che l’associazione aveva promosso all’interno del Caccia Village di Bastia Umbra. Dodici domande alle quali coloro che sono entrati nello stand della Libera Caccia potevano rispondere, in forma assolutamente anonima. Così, appunto, da poter “dare i voti” all’operato della Regione, indicando, al tempo stesso, ai politici locali e nazionali (almeno per alcune materie) le azioni che vorrebbero fossero messe in atto per poter praticare al meglio la loro passione.

Lo spoglio delle schede è stato effettuato dal presidente regionale della Libera Caccia dell’Umbria, Lando Loretoni, alla presenza di guardie venatorie, cacciatori e pescatori, anche non iscritti all’associazione.

Delle 3mila schede distribuite, ne sono state inserite nelle urne 2637. Di queste, il 4% sono risultate in bianco o compilate solo parzialmente.

I risultati del sondaggio

Quanto al voto complessivamente assegnato alla Regione circa le politiche su caccia, pesca e ambiente, il 61% di coloro che hanno votato ritiene l’azione non sufficiente (“insufficiente” per il 31% e “molto insufficiente” per il 30%). Mentre per il 20% lavoro regionale è stato giudicato “sufficiente” e per il 19% “più che sufficiente“.

Come giudichi l’operato della Regione Umbria, negli ultimi 3 anni, in materia di caccia, pesca e ambiente? Più che sufficiente 19% Sufficiente 20% Insufficiente 31% Molto insufficiente 30%

Queste le risposte sui quesiti di merito:

2) La Regione Umbria dovrebbe farsi promotrice presso le Autorità nazionali per far abolire e/o riformare l’Ispra?

NO 2%

SI 93%

BIANCA 5%

3) La Regione Umbria dovrebbe intervenire affinché i tre Atc umbri amministrino i propri ambiti con norme e procedure uguali?

NO 2%

SI 95%

BIANCA 3%

4) La Regione Umbria dovrebbe intervenire affinché i tre Atc umbri siano riportati al loro ruolo originale, quello di “gestire”?

NO 2%

SI 94%

BIANCA 4%

5) La Regione Umbria dovrebbe intervenire affinché i tre Atc umbri uniformino le quote annuali nella misura massima di 25,00 euro?

NO 2%

SI 94%

BIANCA 4%

6) La Regione Umbria dovrebbe dare la possibilità di pagare le tasse regionali con forme di pagamento alternative e diverse rispetto al PagoPA?

NO 3%

SI 95%

BIANCA 2%

7) La Regione Umbria dovrebbe riaprire i valichi montani all’attività venatoria?

NO 31%

SI 66%

BIANCA 3%

8) La Regione Umbria dovrebbe impedire che i danni provocati dalla fauna selvatica , facente parte del Patrimonio indisponibile dello Stato (e quindi delle Regioni) siano risarciti dai cacciatori?

NO 30%

SI 65%

BIANCA 5%

9) La Regione Umbria dovrebbe permettere la caccia in deroga alle seguenti specie?

tortora dal collare SI 96% NO 0% BIANCA 4%

storno SI 96% NO 0% BIANCA 4%

piccione selvatico SI 96% NO 0% BIANCA 4%

10) La Regione Umbria dovrebbe tutelare la trota “Fario” in quanto specie preziosa per le acque interne?

NO 4%

SI 92%

BIANCA 4%

11) La Regione Umbria dovrebbe incentivare il ripopolamento della selvaggina stanziale?

NO 6%%

SI 91%

BIANCA 3%

12) La Regione Umbria dovrebbe aumentare il carniere giornaliero delle specie allodola e colombaccio da 10 a 20 unità come in altre Regioni?

NO 18%

SI 79%

BIANCA 3%

Loretoni: “Indicazioni per la fine della legislatura e per la prossima campagna elettorale”

Al termine delle operazioni di spoglio e alla luce dei risultati registrati, il presidente Lando Loretoni ha tratto alcune conclusioni di carattere politico-venatorio, con le indicazioni per la fine della legislatura e per la prossima campagna elettorale.

“Alcuni risultati – afferma Loretoni – sono stati addirittura plebiscitari, come nel caso della caccia in deroga a tortora dal collare, storno e piccione selvatico; sulla pesca alla trota fario; sul ruolo degli Atc. Ma, in genere, anche per gli altri quesiti le indicazioni fornite dal sondaggio sono state estremamente chiare, con richieste di cambiamento anche da parte di quel 39% di cacciatori e pescatori che comunque giudica positiva l’azione della Regione”.

“Questa iniziativa – aggiunge il presidente regionale – è stata voluta per un confronto con tutta la base dei cacciatori e pescatori regionali (non solo quelli iscritti alla Anlc), e al tempo stesso per avere la conferma del consenso riscosso dalle iniziative che la Libera Caccia sta portando avanti in Umbria. Abbiamo scelto l’occasione della fiera proprio per dare la possibilità di esprimersi, in forma anonima, anche a cacciatori iscritti ad altre associazioni. Noi riteniamo infatti che queste indicazioni costituiscano un elemento di riflessione e di confronto costruttivo con le altre associazioni, oltre che, naturalmente, con la Regione. Per l’azione di governo da qui alla fine del mandato. Ma anche per avere indicazioni su quali tematiche interrogarsi in vista della prossima campagna elettorale. Dove si dovrà comprendere chi veramente ha a cuore attività, come la caccia e la pesca, che fanno parte della tradizione culturale di questa terra, oltre a rappresentare una quota interessante del Pil regionale e nazionale. Per questo – conclude Loretoni – crediamo che la voce dei cacciatori e dei pescatori debba essere ascoltata”.

(nella foto, gli scrutatori nella sede regionale della Libera Caccia e Pesca dell’Umbria)