Caccia Village, primo giorno tra shopping, tiro e convegni | Il programma di domani

Taglio del nastro con il ministro Lollobrigida, che ha preso parte all'iniziativa Federcaccia e all'Assemblea della Libera Caccia

Primo giorno del Caccia Village a Umbrifiere di Bastia Umbra. Taglio del nastro con il ministro dell’Agricoltura, della Svranità alimentare e delle Foreste Francesco Lollobrigida, che ha partecipato all’iniziativa della Federcaccia con il presidente Massimo Buconi ed è intervenuto, insieme al presidente Paolo Sparvoli, all’Assemblea dell’Associazione Nazionale Libera Caccia.

Insieme ai rappresentanti istituzionali – tra i quali la governatrice umbra Donatella Tesei e gli assessori Roberto Morroni e Paola Agabiti – presenti i consiglieri regionali Manuela Puletti e Valerio Mancini.

Molto attive tutte le associazioni di categoria venatorie e agricole presenti, insieme agli espositori: armieri, aziende che producono abbigliamento e attrezzature per la caccia, promotori di viaggi all’estero per cacciatori.

Tanto interesse anche per le manifestazioni culinarie.

Il programma di domenica

Orario: 9.00 – 17.00

10:30

Al Caccia Village 2024 Sala Europa l’evento promosso dall’azienda Beretta “Dallo Smartphone al Bosco: Carlotta Manzotti Si Racconta”



11:00

Al Caccia Village 2024 spettacolo di Davide De Carolis presso le Linee di Tiro



11:30

Al Caccia Village 2024 Sala B l’azienda Nobel sport presenta i suoi prodotti



12:00

Al Caccia Village 2024 nell’AREA BUSHCRAFT “Tenuta Borgo Santa Cecilia” – Piazzale esterno davanti padiglione 9 lo Show Cooking ” La cucina a fuoco vivo”

organizzato da Franchi Food Academy Con Andrea Cavaglia’ all’interno del programma CIBO SELVAGGIO 2024



12:00

Al Caccia Village 2024 spettacolo di Raniero Testa presso le Linee di Tiro



13:30

Corsi gratuiti di Caccia Magazine Academy al padiglione 7 – stand 23 (Editoriale C&C): Acciaio, bismuto, rame, tungsteno: pro e contro delle alternative al piombo nelle munizioni a pallini (ore 13.30, relatori Pierluigi Orlandi e Marco Caimi)

L’iscrizione ai corsi gratuiti di Caccia Magazine Academy si effettua a questo link: https://www.cacciamagazine.it/caccia-magazine-academy/

Caccia Magazine Academy è realizzato in collaborazione con Browning, Winchester e Kite Optic.

Tecniche di tiro con la carabina, munizioni spezzate lead free, ricarica delle monolitiche, patologie ortopediche e neurologiche elettive e traumatiche dei cani da caccia: sono quattro, e ben distinti, gli argomenti dei corsi organizzati dalla redazione di Caccia Magazine per Caccia Village 2024.

Tre di sabato, uno di domenica: sono ben quattro i corsi gratuiti organizzati da Caccia Magazine, media partner della manifestazione, per Caccia Village 2024, la principale fiera di caccia dell’Italia centrale.

Insieme agli organizzatori, la direzione e la redazione hanno deciso di non concentrarsi soltanto su un settore specifico, ma di coinvolgere il maggior numero possibile di cacciatori. Ci sarà dunque modo di confrontarsi con i relatori sulle tecniche di tiro con la carabina, sulle munizioni spezzate senza piombo, sulla ricarica delle monolitiche e sulle più diffuse patologie ortopediche e neurologiche elettive e traumatiche dei cani da caccia.

14:00

Al Caccia Village 2024 Sala B l’azienda Blazer presenta i suoi prodotti

14:00

Al Caccia Village 2024 nell’area Bushcraft degustazione con bruschette di carne di cinghiale, cervo, capriolo e daino

14:30

Al Caccia Village 2024 Sala Europa – Presentazione del Manifesto “…di generazione in generazione…” a cura di Fiore Serrani

15:00

Al Caccia Village 2024 nell’AREA BUSHCRAFT “Tenuta Borgo Santa Cecilia” – Piazzale esterno davanti padiglione 9 lo Show Cooking ” La cucina a fuoco vivo”organizzato da Franchi Food Academy Con Andrea Cavaglia’ all’interno del programma CIBO SELVAGGIO 2024

15:00

Al Caccia Village 2024 Sala B l’azienda HIKMICRO presenta i suoi prodotti

16:00

Al Caccia Village 2024 spettacolo di Davide De Carolis presso le Linee di Tiro

17:00

Al Caccia Village 2024 spettacolo di Raniero Testa presso le Linee di Tiro.

Il Caccia Village 2024 proseguirà sino alla mattinata di lunedì 13 maggio.