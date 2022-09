Caccia sospesa, incontro in Regione sui controricorsi per salvare l’apertura

Le associazioni venatorie convocate dall'assessore regionale Roberto Morroni dopo lo stop decretato per molte specie dal Tar dell'Umbria

E’ in corso in Regione la riunione con le associazioni venatorie umbre, convocate dall’assessore Roberto Morroni per fare il punto sul controricorso, dopo che il il presidente del Tar ha accolto la sospensiva per molte specie richiesta dalle associazioni ambientaliste.

Ad oggi, sino al giudizio di camera di consiglio fissato per il 4 ottobre, dall’apertura della stagione venatoria, fissata da Calendario al 18 settembre, si potrà sparare solo alle specie lepre, coniglio selvatico, merlo, pernice rossa, silvilago, colombaccio, ghiandaia, cornacchia grigia, moretta, gazza, volpe, lepre e allodola dal 1° ottobre. Il Tar ha infatti vietato, sulla base del parere non vincolante di Ispra a cui si appellano gli ambientalisti nel loro ricorso, di sparare alle specie quaglia, beccaccia, alzavola, marzaiola, germano reale, beccaccino, canapiglia, codone, fischione, folaga, frullino, gallinella d’acqua, mestolone,

porciglione, tordo bottaccio, tordo sassello, cesena, fagiano e starna, nonché per la piccola selvaggina.