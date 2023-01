Caccia: sinora 207 verbali dai carabinieri, 18 denunce

L'attività dei carabinieri forestali in Umbria nell'ultima stagione venatoria

Sono stati 207 i verbali elevati dai carabinieri forestali in Umbria durante la stagione venatoria in via di conclusione. Per lo più per violazioni relative alle annotazioni sul tesserino venatorio, alla mancata tabellazione delle aree interessate dalle battute di caccia, al mancato rispetto delle distanze di sicurezza da abitazioni civili o strade carrozzabili.

Sono stati 18 i cacciatori denunciati dai carabinieri, con 19 sequestri penali e 8 perquisizioni effettuate.