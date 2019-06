Caccia, pesca e sport protagonisti con “Valserra, territorio e tradizioni”

Otto giorni di sport e giochi all’aria aperta, enogastronomia, serate danzanti, escursioni e tanti altri appuntamenti. Torna dal 29 giugno al 7 luglio “Valserra, territorio e tradizioni”, l’evento giunto alla sesta edizione ed organizzata da Arci Caccia ed Arci Pesca Fisa – con il patrocinio della Regione Umbria, della Provincia (in campo anche l’ufficio eventi dell’ente) e del Comune di Terni – nella splendida cornice del Centro Servizi di Poggio Lavarino.

Anche quest’anno l’organizzazione ha inteso ricordare la figura di Renzo Carissimi, fra gli ideatori e fondatori della manifestazione.

L’evento – che avrà una sua ‘pausa’ solo nella giornata del 1° luglio – ruota attorno ad alcuni appuntamenti particolarmente attesi, di carattere sportivo, sociale ed eno-gastronomico. Dalla taverna aperta tutte le sere alle serate musicali e danzanti con le band più conosciute del centro Italia, fino alle grandi competizioni che hanno fatto la storia di ‘Valserra, territorio e tradizioni’ in questi sei anni.

Si va dalla prova regionale ‘Cane sul tartufo’ – 4° Trofeo Valserra che si terrà sabato 6 luglio con iscrizioni dalle 6.30 alle 8 del mattino, all’esposizione canina amatoriale aperta a tutte le razze (sempre il 6 luglio con iscrizioni dalle ore 15) che, oltre a rappresentare il 4° Trofeo Valserra e la 6° tappa Umbria Challenge 2019, proclamerà il ‘Cane più bello della città di Terni’ con tanto di trofeo. Accanto a ciò, nei due weekend del 29-30 giugno e 6-7 luglio ci sarà il ‘tiro alla sagoma del cinghiale corrente’ aperto a tutti con premi parziali e conclusivi, a scalare da 500 fino a 150 euro, ai primi tre classificati.

Evento fra i più attesi di ‘Valserra, territorio e tradizioni 2019’ è poi la gara podistica ‘contro l’inquinamento della terra, nel cuore verde della Valserra’ in programma domenica 7 luglio, con partenza alle ore 9.30 dal Centro Servizi di Poggio Lavarino. Per informazioni e iscrizioni è possibile contattare i recapiti 0744.461113 e 373.7698975. Spazio anche alla pesca, con la gara interregionale di pesca alla trota – valida come 1° Trofeo Valserra – organizzata dall’Arci Pesca Fisa presso il campo gara allestito dalla Regione lungo il fiume Nera, nella zona di Maratta a Terni. Appuntamento domenica 30 giugno (ritrovo alle ore 7 bar All Days) e in questo caso per informazioni e iscrizioni si può chiamare il numero 339.8408213.

Ma ‘Valserra, territorio e tradizioni’ attende anche alcuni momenti che, nel tempo, hanno sempre ottenuto consensi e grande partecipazione. Dalle passeggiate a cavallo lungo i sentieri del parco Valserra al tiro con l’arco, dalle esibizioni pratiche della scuola nazionale di pesca a mosca fino al tiro a segno con pistola e carabina ad aria compressa. Per informazioni sulla manifestazione è possibile contattare i recapiti telefonici 335.5441426 – 338.5432674 – 0744.58384.

L’ingresso alla manifestazione è gratuito.

