Caccia, pesca e asparagi: Far West tabelle | Chiesta la rimozione

Alcune sarebbero vecchie tabelle messe arbitrariamente da ignoti, Loretoni (Libera Caccia): vanno rimosse subito

Gli amanti della caccia, della pesca e quanti si recano nei boschi e nelle campagne per passeggiare o in cerca di funghi e asparagi devono affrontare in Umbria il Far West delle tabelle. Molte delle quali risultano un vero e proprio giallo, dato che non si riesce a capire chi le abbia messe.

Pesca No Kill

Come quelle comparse intorno alla diga di Arezzo, a Spoleto, che indicano ai pescatori la zona No Kill, intimando loro il rilascio obbligatorio del pesce. Ma la loro presenza è un giallo, e non certo per il colore. Nonostante abbiano il logo della Regione (ma non siano comunque timbrate), dagli uffici preposti negano di averle messe.