Caccia, nodo valichi: ipotesi nuovo Calendario venatorio

La Terza Commissione rinvia di una settimana il parere, in attesa delle Marche | I tecnici insistono | Quote cinghialisti, le rassicurazioni di Morroni

Divieto di caccia nei nuovi valichi montani, la Terza commissione consiliare, presieduta da Eleonora Pace, ha deciso di rinviare di una settimana il parere sulla proposta di Calendario venatorio 2021-22 della Giunta. Ciò in ragione del fatto che sulla dibattuta questione del divieto di caccia nei valichi montani non si conosce la posizione della Regione Marche, che con l’Umbria condivide il valico di Bocca Trabaria, il passo Carosina e quello di Fossato di Vico.

Il rinvio chiesto dalla Lega

Questo ulteriore rinvio è stato chiesto dai consiglieri della Lega Stefano

Pastorelli (capogruppo) e Valerio Mancini (responsabile della caccia per la

Lega), non soddisfatti della risposta scritta sollecitata agli uffici

regionali per chiarire ogni aspetto della questione valichi.

I consiglieri di opposizione Michele Bettarelli (Pd-vicepresidente della

Commissione) e Andrea Fora (Patto civico) si sono invece astenuti sul rinvio

di una settimana. Rivendicando invece a proprio merito lo stanziamento annunciato dall’assessore Morroni per far fronte ai danni causati agli agricoltori dai cinghiali, senza dover applicare aumenti ai cacciatori.

Quote cinghialisti, le rassicurazioni di Morroni

Fora, appreso da Morroni che la Giunta valuterà un intervento economico per non lasciare esclusivamente a carico delle squadre di cinghialisti l’onere di coprire i danni apportati all’agricoltura, ha chiesto anche una votazione per dare il parere seduta stante. Ma a maggioranza, la Commissione ha detto no al voto subito.

Nodo valichi

Pastorelli e Mancini hanno ritenuto non soddisfacente la risposta scritta

espressamente richiesta agli uffici dell’assessorato sulla questione del

divieto di caccia nei valichi, in quanto non dice nulla sulla posizione della

Regione Marche, dove il Calendario venatorio non è ancora definito. I

rappresentanti della Lega vogliono evitare che vi sia disparità di

trattamento fra cacciatori umbri e marchigiani qualora le Marche dessero il

via libera anche alla caccia sui valichi montani, cosa che al momento non è

dato sapere.

Il parere dei tecnici

Gli uffici della Regione Umbria hanno inviato ai commissari il documento che spiega le ragioni per cui la chiusura dei valichi potrebbe essere adottata: sulla base del monitoraggio svolto dall’Osservatorio faunistico regionale, i valichi indicati sarebbero interessati da notevoli flussi migratori, che è ciò che si vorrebbe preservare anche seguendo le indicazioni dell’Ispra, con il divieto di caccia nel raggio di mille metri dai valichi stessi.

Ipotesi nuovo Calendario venatorio

Nel caso questo orientamento dovesse cambiare per volontà politica, sarà necessario inviare all’Ispra una nuova proposta di Calendario venatorio. Il

rischio è quello dell’impugnazione dell’atto, che potrebbe portare alla

richiesta di sospensione o eventuale annullamento del calendario venatorio.

I tempi, ipotesi stralcio caccia di selezione

L’assessore Morroni ha sottolineato che i tempi stringono, perché il 13

giugno dovrebbe partire la caccia di selezione anche per la specie cinghiale e comunque il termine ultimo per l’approvazione del calendario venatorio è il 15 giugno. L’assessore ha quindi proposto di approvare quanto prima lo stralcio relativo alla caccia di selezione dal resto del calendario venatorio, ipotesi su cui è al lavoro la Commissione.