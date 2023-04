Caccia, l’appostamento fisso si amplia a sei anni

Ok alla modifica della legge regionale 14/94 dalla Terza commissione regionale

Appostamenti fissi, in Umbria si cambia. La Terza commissione dell’Assemblea legislativa ha approvato a maggioranza la proposta di legge che modifica la legge regionale n.14/1994 “Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio”.

L’intervento legislativo mira a soddisfare l’esigenza di ampliare l’arco temporale dell’autorizzazione per appostamento fisso di caccia, portandolo ad un massimo di 6 anni, previo versamento annuale della relativa tassa di concessione regionale.

La normativa viene così allineata a un un quadro normativo nazionale che vede già la maggior parte delle Regioni orientate in questo senso.