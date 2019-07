Caccia, la Giunta adotta il Piano faunistico che salva le preaperture

share

E’ arrivato il via libera tanto atteso dai cacciatori al documento che consentirà di reintrodurre le preaperture nel Calendario venatorio 2019/20. La Giunta regionale ha infatti adottato questa mattina, su proposta dell’assessore Fernanda Cecchini, la proposta del nuovo Piano Faunistico Venatorio Regionale (PFVR).

In assenza di questo documento di programmazione, infatti, ogni variazione al Calendario venatorio sarebbe stata infatti a rischio di ricorso amministrativo da parte degli ambientalisti, come avvenuto lo scorso anno.

“Si tratta del documento – ha affermato l’assessore Cecchini fondamentale per la programmazione e la gestione della fauna selvatica sul territorio regionale e per la regolamentazione dell’esercizio venatorio. Il nuovo Piano contiene importanti innovazioni rispetto al precedente, dovute prioritariamente al riassorbimento a livello regionale, avvenuto alla fine del 2015, delle funzioni in materia faunistico-venatoria precedentemente delegate alle Province. Il lavoro principale svolto nella fase di predisposizione e redazione del nuovo PFVR è stato quello di implementare e riunificare i temi precedentemente di competenza dei piani Faunistici venatori provinciali in quello regionale”.

“In allegato al nuovo PFVR – ha proseguito l’assessore – vi è anche un’accurata e approfondita relazione sullo status della fauna selvatica nella regione, con le relative cartografie di vocazionalità ambientale, redatte sulla base delle attività dell’Osservatorio Faunistico. Questa preziosa e importante documentazione scientifica è stata il supporto per tutte le analisi di idoneità e qualità ambientale su cui è stata sviluppata la pianificazione territoriale. Un ulteriore e rilevante approfondimento – ha sottolineato l’assessore Cecchini – è stato inoltre condotto a livello degli indirizzi gestionali propri del PFVR con particolare riguardo a: attività di ripopolamento, controllo e prevenzione dei danni causati dalla fauna selvatica, individuazione ambiti di gestione faunistico venatoria”.

“Si è trattato di un lungo e complesso lavoro – ha concluso l’assessore – che ha coinvolto nel procedimento i diversi soggetti interessati e che ha consentito l’aggiornamento di un piano legato non solo alle possibilità faunistiche ma anche al governo del territorio ed alla sua salvaguardia”.

Il via libera non è però ancora definitivo e le preaperture (così come le altre modifiche al calendario da reintrodurre) non sono dunque certe. La proposta infatti ora sarà inviata al Consiglio Regionale per la definitiva approvazione, che darà l’avvio alle rinnovate modalità di gestione della pianificazione faunistico venatoria, per assicurare maggiore uniformità su tutto il territorio regionale.

