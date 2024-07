Caccia, Ispra: niente deroghe | Puletti chiede più incisività all’assessore

Dopo la risposta sulla mancanza di quantità minime, si teme per la preapertura "lampo" alla sola tortora selvatica

Dopo la risposta con cui Ispra giustifica il mancato invio delle piccole quantità per le specie in deroga richieste dalla Regione Umbria, il consigliere regionale della Lega Manuela Puletti torna a chiedere all’assessore alla caccia “più coraggio e incisività” sulla preapertura. E lo fa con un video pubblicato sul proprio profilo social.

“Un pericolo che avevamo ipotizzato, vista l’impostazione ideologica di Ispra, ente che a mio avviso non dovrebbe essere solo ridimensionato, ma chiuso” la premessa di Puletti. Che ribadisce la bontà delle richieste della Lega, con l’introduzione in preapertura delle specie in deroga storno, tortora dal collare e piccione. Anche alla luce del fatto che proprio queste deroghe, insieme ad altre, sono state praticamente introdotte da tutte le Regioni confinanti, che prevedono più giorni di preapertura con numerose specie. Mentre invece “i cacciatori umbri risultano fortemente penalizzati”, evidenzia Puletti, che chiede all’assessore di attivarsi per consentire l’introduzione delle specie in deroga “affinché la preapertura non sia di due ore, ma possa avere un senso e una dignità, nel pieno rispetto della categoria dei cacciatori”.

LINK AL VIDEO

https://www.facebook.com/manuela.puletti/videos/468618722530032