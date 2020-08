Caccia, ecco il tesserino provvisorio: come funziona - Tuttoggi

Caccia in Umbria, ecco il tesserino provvisorio. E le regole per l’utilizzo. Il documento con cui si andrà a caccia nei primi giorni della prossima stagione venatoria è contenuto nella Determinazione Dirigenziale n. 7347 del 20/08/2020.

Il tesserino provvisorio è stato predisposto sulla base del Calendario venatorio Regione Umbria, per la preapertura più 5 giornate.

Come funziona

Cinque schede giornata sono state lasciate prive di data, nel caso in cui il cacciatore dovesse utilizzare il tesserino in altra regione. In questo caso il cacciatore dovrà compilare il tesserino provvisorio, inserendo la data e comunque in osservanza delle giornate previste nel calendario venatorio della regione dove si è recato a caccia.

Per la caccia in Umbria

Nel caso in cui l’attività venatoria venga svolta in Umbria le schede giornate prive di data dovranno essere compilate, inserendo le date previste dalla lettera C del calendario venatorio della Regione Umbria.

Ove siano compilate tutte e cinque le giornate disponibili nel tesserino venatorio regionale provvisorio, il cacciatore potrà richiedere un ulteriore tesserino provvisorio, restituendo il precedente debitamente compilato.

A ottobre il tesserino definitivo

Il tesserino provvisorio si è reso necessario a seguito della mancata consegna di quello annuale da parte dell’azienda che aveva vinto la gara per la stampa.

La decisione tampone di ricorrere al tesserino venatorio provvisorio è stata concordata tra le associazioni venatorie e l’assessore Morroni. Il quale ha assicurato che il tesserino definitivo arriverà al più presto.

Le associazioni contano di poterlo distribuire a settembre così da consentirne l’utilizzo da parte dei cacciatori dal primo ottobre.