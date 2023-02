Caccia e selvatici, la Pernazza chiederà confronto ad Atc Terni - Tuttoggi

Incontro con Atc Terni

La presidente ha inoltre contestualmente chiesto, anche come presidente Upi Umbria, insieme alla Provincia di Perugia, un’audizione all’assessore Morroni per discutere del tema in sede regionale tenendo conto del recente decreto approvato dalla giunta dell’Umbria. “L’incontro si terrà – annuncia la Pernazza – martedì prossimo 28 febbraio. Nella stessa giornata, con l’obiettivo di coinvolgere il mondo venatorio – conclude la Pernazza facendo riferimento al mondo della caccia – mi incontrerò anche con i vertici dell’Atc di Terni”.