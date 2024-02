Caccia e app, la Lega avverte Morroni: il tesserino cartaceo deve restare

In 10 anni cacciatori ridotti di oltre il 40% "a causa di continue limitazioni". Nel prossimo Question Time la risposta all'interrogazione di Puletti, Castellari e Mancini

Da due anni, i cacciatori umbri che hanno imbracciato il fucile per la preapertura alla tortora si sono dovuti cimentare con la app, il conta carniere digitale scaricato sul proprio cellulare per rispettare il numero massimo di animali che si possono abbattere. Un sistema che ha suscitato non poche polemiche. Sulla stima che ha portato al numero massimo di tortore cacciabili. Sull’effettiva utilità del sistema di monitoraggio digitale, visto che esiste un Osservatorio delegato a questo compito. E infine, sul funzionamento della app stessa, con diverse anomalie segnalate dai cacciatori.

Dopo la app conta tortore in arrivo il tesserino digitale

La Regione Umbria ha però comunicato alle associazioni venatorie che, sulla base di fondi ottenuti, si sta sviluppando la sperimentazione del tesserino venatorio digitale, app applicabile a quel punto a tutte le specie cacciabili. Un passaggio inevitabile, per alcuni. Una iattura per molti, che minacciano di non rinnovare la licenza di caccia qualora questa app diventi l’unica forma di tesserino.

Dall’Assessorato sono arrivate rassicurazioni circa la graduale introduzione dei sistemi elettronici, che dovrebbero comunque coesistere con il tradizionale tesserino cartaceo. Ma molti cacciatori temono il colpo di mano, come avvenuto per il metodo di pagamento attraverso il Pago PA.

Lo stesso Morroni a settembre aveva pubblicamente assicurato che il tesserino venatorio digitale “sostituirà gradualmente quello cartaceo e consentirà l’inserimento dei dati anche in zone prive di segnale, fermo restando che i dati inseriti verranno poi caricati nel tesserino solo in presenza di segnale. Pertanto – aveva chiarito – il tesserino venatorio digitale non potrà sostituire la web app per il conteggio dei carnieri della tortora selvatica nelle giornate di preapertura”.

Chiarezza all’assessore Morroni chiede ora la Lega, attraverso un’interrogazione presentata da Manuela Puletti, sottoscritta anche dai colleghi Castellari e Mancini, che sarà discussa nel prossimo Question Time a Palazzo Cesaroni. Un’interrogazione nella quale i tre consiglieri della Lega chiedono che venga mantenuto comunque il tesserino venatorio cartaceo, mettendo in guardia dalle gravi ripercussioni che si avrebbero in caso contrario. “Pur comprendendo la volontà di ricorrere alla digitalizzazione per avere una puntuale raccolta dei dati – evidenzia infatti Puletti – l’uso esclusivo di queste forme finirebbe con lo scoraggiare molti cacciatori umbri, spesso in là con l’età e poco inclini all’utilizzo di tali sistemi elettronici, come dimostrato nel caso dell’app conta tortore utilizzata nelle preaperture delle ultime due stagioni venatorie. Un sistema che ha mostrato diverse criticità e difficoltà di applicazione pratica in alcune zone. E comunque non esaustivo circa il monitoraggio della fauna selvatica, che deve avvenire piuttosto attraverso l’osservazione degli organismi preposti”.

Cacciatori quasi dimezzati in 10 anni, ma ancora numerosi

Puletti ricorda che in Umbria la caccia vanta una lunga tradizione, coinvolgendo numerosi appassionati. E che tuttavia vede anche qui, come nel resto d’Italia, diminuire il numero dei cacciatori che rinnovano la licenza, “a causa delle continue norme che ne ostacolano l’attività svolta proprio secondo quei principi legati alla cultura rurale”. Un fenomeno che in Umbria si è tradotto negli ultimi 10 anni in una riduzione di oltre il 40% del numero di coloro che praticano attivamente la caccia, che tuttavia, in base ai dati dell’ultima stagione venatoria, raggiungono ancora il numero di 25.850, molti dei quali però sopra i 60 anni di età.

“Non si sopprima il tesserino venatorio cartaceo”

Puletti evidenzia anche come l’utilizzo del cellulare durante l’attività venatoria “potrebbe rappresentare un elemento di distrazione e dunque di pericolo”.

Per questo si chiede all’assessore Morroni “se sia sua intenzione mantenere, con le modalità che riterrà più opportune e adeguate, nel rispetto delle normative nazionali e comunitarie, la forma cartacea del tesserino per la pratica dell’attività venatoria in Umbria”. Per la Lega il tesserino venatorio cartaceo tradizionale deve essere dunque mantenuto, come opzione alternativa offerta ai cacciatori, anche qualora si prosegua con l’introduzione di forme di conteggio digitale della selvaggina abbattuta.

Messaggi all’assessore Morroni

“Per tutte queste ragioni – argomenta Puletti – chiediamo che anche nel caso in cui la Regione Umbria intenda proseguire nelle sperimentazioni per la graduale introduzione del tesserino digitale, ciò non porti alla soppressione del tesserino tradizionale cartaceo. Del resto – conclude – nessuna regione italiana ha abbandonato il tradizionale tesserino venatorio in forma cartacea. Non vorremmo che l’Umbria facesse da apripista”. In quel caso, si aprirebbe su queste materie un nuovo fronte di scontro all’interno della maggioranza tra l’assessore di Forza Italia Roberto Morroni e la Lega, in particolare con gli esponenti più vicini al mondo della caccia e della pesca, appunto Puletti, Mancini e Castellari.