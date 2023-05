Caccia di selezione, ok ai calendari per cinghiali e cervi e bovidi

Per il Calendario venatorio la Commissione regionale attende l'audizione con cacciatori, agricoltori e ambientalisti

Parare favorevole sui calendari della caccia di selezione a cinghiali, cervidi e bovidi. Questa la decisione della Terza Commissione regionale dell’Umbria. Che sul Calendario venatorio attende l’audizione con associazioni venatorie, agricole e ambientaliste.

Caccia selezione cinghiali

La “Proposta di calendario venatorio per la caccia di selezione al cinghiale stagione 2023/2024”, illustrata ai commissari dai funzionari della Giunta regionale, prevede che “la caccia di selezione alla specie cinghiale è articolata per ciascuna classe di sesso e di età secondo piani di prelievo proposti dagli Ambiti territoriali di caccia ed approvati dallaRegione. Il prelievo è consentito da un’ora prima del sorgere del sole fino ad un’ora dopo il tramonto, anche in presenza di terreno coperto dalla neve, per cinque giorni alla settimana, fermo restando il silenzio venatorio nei giorni martedì e venerdì. Per il prelievo di queste specie si raccomanda l’utilizzo di munizioni atossiche. La caccia di selezione alla specie cinghiale è autorizzato nei seguenti periodi: maschi e femmine di tutte le classi, tranne le femmine adulte accompagnate da prole nelle Zone conservative (1 giugno – 30 settembre 2023); maschi e femmine di tutte le classi (1 ottobre 2023 – 29 aprile 2024)”.

Calendario cervi e bovidi

La “Proposta di calendario venatorio per la caccia di selezione ai cervidi e bovidi stagione 2023/2024” determina che “la caccia di selezione alle specie capriolo, cervo e daino è consentita da un’ora prima del sorgere del sole fino ad un’ora dopo il tramonto, anche in presenza di terreno coperto dalla neve, per cinque giorni alla settimana, fermo restando il silenzio venatorio nei giorni martedì e venerdì. Per il prelievo di queste specie si raccomanda l’utilizzo di munizioni atossiche. La caccia di selezione è autorizzata: CAPRIOLO, maschi di classe I (nati nel 2022) e classe II (nati prima del 2022): 1° giugno – 15 luglio 2023 e 16 agosto – 30 settembre 2023; Femmine di classe I e II – piccoli di ambo i sessi (classe0, nati nel 2023): 1° gennaio – 16 marzo 2024.

CERVO, III e IV classe M (maschi adulti): 1° ottobre 2023 – 15 febbraio 2024; II classe M (maschi subadulti): 1° ottobre 2023 – 15 febbraio 2024; I classe M (maschi giovani): 2-31 agosto 2023, 1° ottobre 2023 – 15 febbraio 2024; Femmine e piccoli: 1° ottobre 2023 – 16 marzo 2024.

DAINO, Maschi di classe I (nati nel 2022) e classe II (nati prima del 2022): 16 agosto – 30 settembre 2023 e 1° gennaio – 16 marzo 2024; femmine di classe I e II; piccoli di ambo i sessi (classe 0, nati nel 2023): dal 1° gennaio al 16 marzo 2024”.

Audizione sul Calendario venatorio

La Terza commissione ha infine deciso di convocare una audizione con associazioni venatorie, agricole e ambientaliste sul Calendario venatorio preadottato dalla Giunta regionale. Un Calendario che ripete quello dello scorso anno, per non incorrere in ricorsi al Tar. E che attende i pareri della Commissione consiliare e dell’Ispra.

Il documento è consultabile a questo indirizzo:https://atti.alumbria.it/pdf/2023/N272127.PDF .