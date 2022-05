Caccia di selezione cinghiali, cervi e daini, modifiche ai disciplinari

Cinghiali

Per quanto riguarda i cinghiali, “è autorizzato il prelievo venatorio della specie cinghiale in caccia di selezione con le modalità previste dal regolamento regionale numero 3 del 31 marzo 2021 e dal disciplinare tecnico approvato con determinazione dirigenziale numero 4953 del 24 maggio 2021. La caccia di selezione alla specie cinghiale è articolata per ciascuna classe di sesso e di età secondo piani di prelievo proposti dagli Ambiti Territoriali di Caccia ed approvati dalla Regione; il prelievo è consentito, da un’ora prima del sorgere del sole fino ad un’ora dopo il tramonto, anche in presenza di terreno coperto dalla neve, per cinque giorni alla settimana, fermo restando il silenzio venatorio nei giorni martedì e venerdì; per il prelievo di queste specie si raccomanda l’utilizzo di munizioni atossiche; il prelievo mediante caccia di selezione alla specie cinghiale è autorizzato nei seguenti periodi: maschi e femmine di tutte le classi, tranne le femmine adulte accompagnate da prole nelle Zone conservative, dal 15 maggio al 29 settembre 2022; maschi e femmine di tutte le classi: dal 2 ottobre 2022 al 30 aprile 2023. Se le femmine adulte sono accompagnate da giovani, deve essere data la priorità all’abbattimento di questi ultimi”.

Capriolo, cervo e daino

La caccia di selezione alle specie capriolo, cervo e daino è articolata per ciascuna classe di sesso e di età secondo piani di prelievo proposti dagli Ambiti Territoriali di Caccia ed approvati dalla Regione; il prelievo è consentito, da un’ora prima del sorgere del sole fino ad un’ora dopo il tramonto, anche in presenza di terreno coperto dalla neve, per cinque giorni alla settimana, fermo restando il silenzio venatorio nei giorni martedì e venerdì; per il prelievo di queste specie si raccomanda l’utilizzo di munizioni atossiche.

Il prelievo mediante caccia di selezione alle specie capriolo, cervo e daino è autorizzato nei seguenti periodi.

Capriolo: maschi di classe I (nati nel 2021) e classe II (nati prima del 2020) 1 giugno–14 luglio 2022 e 15 agosto – 29 settembre 2022; femmine di classe I e II – piccoli di ambo i sessi (classe 0, nati nel 2022) 1 gennaio–15 marzo 2023.

Cervo: III e IV classe M (maschi adulti) 1 ottobre 2022–15 febbraio 2023; II classe M (maschi subadulti) 1 ottobre 2022–15 febbraio 2023; I classe M (maschi giovani) 1-31 agosto 2022, 1 ottobre 2022–15 febbraio 2023; femmine e piccoli dal 1 ottobre 2022 al 15 marzo 2023.

Daino: maschi di classe I (nati nel 2021) e classe II (nati prima del 2021) 15 agosto – 29 settembre 2022 e 1 gennaio-15 marzo 2023; femmine di classe I e II; piccoli di ambo i sessi (classe 0, nati nel 2022) dal 1 gennaio al 15 marzo 2023.