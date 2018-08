Caccia, arriva la delibera che fa sparare il 2 settembre

share

Caccia, la Regione fa caricare le doppiette in vista della preapertura del 2 settembre. Una comunicazione informale in tal senso è stata data alle associazioni venatorie dall’assessore Cecchini. Su indicazione dell’ufficio legale dell’ente, la Giunta regionale ha infatti predisposto una delibera per consentire di cacciare nel giorno di preapertura indicato nel calendario venatorio, cioè il 2 settembre. Ciò, in virtù dell’interpretazione non univoca della sentenza con la quale il Tar dell’Umbria ha accolto il ricorso presentato contro il calendario venatorio dal Wwf.

Un intervento che “salva” dunque la preapertura del 2 settembre, ma lascia in sospeso quella del 9, visto che tre giorni prima ci sarà il pronunciamento del Consiglio di Stato.

La nuova delibera della Regione sarà inviata alla Prefettura e alle forze dell’ordine. Un intervento che i cacciatori attendevano, per mettere un punto sul caos che sta caratterizzando l’avvio della stagione venatoria.

Caccia nel caos tra carte bollate e provocazioni

Le associazioni ambientaliste, che temevano un intervento della Regione, si preparano a dare “battaglia” e comunque intendono mettere sul campo il maggior numero di guardie venatorie nella giornata del 2 ed eventualmente del 9 settembre.

