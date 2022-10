Caccia al cinghiale, cacciatori disciplinati per l’apertura: solo 7 multe

I carabinieri forestali, già a partire dalle prime ore del mattino, hanno effettuato 40 controlli per prevenire incidenti e controllare che la giornata venatoria si svolgesse all’insegna del rispetto delle regole. I militari hanno controllato che le battute di caccia al cinghiale si svolgessero all’interno del settore assegnato, le vie d’accesso fossero tabellate per il pericolo alla pubblica incolumità, i cacciatori partecipanti e i cani utilizzati.

I controlli in generale hanno riguardato 93 cacciatori: i documenti abilitativi oltre che alla verifica delle armi e delle munizioni impiegate e i veicoli utilizzati. Le sanzioni amministrative elevate sono state solamente 7 per un importo complessivo di 518 euro. In un solo caso è scattato il sequestro amministrativo del fucile.