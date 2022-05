Caccia, agricoltura e ambiente: convegno sabato a Terni - Tuttoggi

Convegno partecipativo sabato a Terni promosso dall'ambito territoriale di caccia 3 Ternano - Orvietano. Saranno diffusi dati utili all'analisi della situazione

Caccia, agricoltura e ambiente al centro del convegno partecipativo dal titolo “Conoscere – gestire – conservare” che si terrà sabato 7 maggio a partire dalle ore 9 a Terni, all’hotel Michelangelo. A promuovere l’incontro è l’Atc 3 Ternano – Orvietano, che invita a partecipare cacciatori, agricoltori, ambientalisti e istituzioni, cioè tutti i soggetti attori della Gestione del territorio a fini faunistici e venatori. Soggetti – ricorda l’ambito territoriale di caccia – individuati dalla Legge 157/92, che regola la materia a livello nazionale.

Il Comitato di Gestione dell’A.T.C. 3 poco dopo il suo insediamento (aprile 2019) approvò all’unanimità un programma di mandato che dura 4 anni. La sua realizzazione, per diversi motivi, ha subito dei rallentamenti che hanno impedito di concretizzare in toto i progetti, rallentamenti dovuti in parte anche ad iniziali incomprensioni tra i diversi componenti ma in larga misura alla Pandemia da SARS COV2 che dal gennaio 2020 ha colpito così duramente il nostro Paese ed il Mondo intero provocando innumerevoli vittime.