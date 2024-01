Bynaso.it - The Olfactory Magazine, nasce il magazine del profumo - Tuttoggi.info

La redazione si distingue per il suo approccio giornalistico professionale e data-driven nel campo emergente del giornalismo olfattivo

“Bynaso.it – The Olfactory Magazine” segna un momento storico nel settore editoriale del profumo, introducendo una rivista unica nel suo genere, interamente dedicata all’arte della profumeria. Questo lancio rappresenta non solo una novità nel panorama delle pubblicazioni specializzate, ma anche un nuovo modo di approcciare e raccontare il mondo dei profumi.

Bynaso.it si impegna a offrire un’analisi ricca e approfondita, superando i tradizionali confini della narrazione olfattiva. La rivista racconterà le storie dietro le fragranze, i valori e la filosofia delle aziende produttrici, nonché le sfumature e la complessità dell’industria del profumo. Il suo obiettivo è di approfondire il significato e l’importanza del profumo nella vita quotidiana, esplorando il suo ruolo nel benessere personale e nell’abitare.

Bynaso.it la rivista del profumo: le interviste ai grandi nomi della profumeria italiana

Lanciata nell’ottobre 2023, “Bynaso.it” ha rapidamente guadagnato riconoscimenti nel campo editoriale del profumo. In pochissimo tempo, la rivista ha intervistato figure di spicco del settore, tra cui Alessandro Brun di MASQUE Milano, Ugo Morosi di Parco1923, Paolo Terenzi e Tiziana Terenzi di Terenzi, Pierpaolo Manes di CULTI Milano, Lorenzo Zaccheo di Jupilò e di talenti emergenti, come Federico Cantelli e Pietro Lattao. Queste collaborazioni con importanti realtà della profumeria Made in Italy dimostrano l’impegno di Bynaso.it nella valorizzazione del settore italiano, consolidando la sua posizione come punto di riferimento per gli appassionati e gli esperti di profumeria.

Le partnership professionali

Il 2024 si Il 2024 si apre con l’annuncio di due importanti partnership per Bynaso.it. La prima è con Mouillettes & Co, fondata nel 2004 come prima e unica realtà in Italia per acquisire, perfezionare o strutturare le proprie competenze olfattive. La profonda conoscenza del mercato, derivante dai diversi ruoli ricoperti nei percorsi professionali delle professioniste che compongono la squadra, afferma Mouillettes & Co. come un interlocutore ideale per chi opera in questo mercato, grazie anche al punto di osservazione privilegiato e super partes che permette una visione chiara e totale di quanto accade nel mondo del profumo.

Specializzata in formazione olfattiva, consulenza alle aziende e creazione di eventi legati al mondo dell’olfatto, Mouillettes & Co è partner esclusivo per l’Italia di Cinquième Sens, un prestigioso istituto di formazione olfattiva a livello internazionale, fondato a Parigi nel 1976.

Questa collaborazione con Bynaso.it porterà alla creazione di rubriche editoriali esclusive sulla rivista: i contenuti, curati con una meticolosa attenzione per il mercato e una conoscenza approfondita del settore, rappresenteranno un tratto distintivo della rivista, offrendo ai lettori una prospettiva professionale e dettagliata sul mondo della profumeria. La partnership con Mouillettes & Co , consente a Bynaso.it di arricchire i propri contenuti con l’esperienza e la competenza di un team di professionisti altamente qualificati.

La seconda partnership è con Perfvmantica, una realtà social dedicata alla recensione delle migliori profumerie italiane, offrendo certificazioni di qualità e professionalità. Perfvmantica si dedica a identificare le profumerie che sono particolarmente attente ai bisogni dei consumatori e alle tendenze del mercato, contribuendo a un panorama più informato e consapevole del mondo della profumeria. L’obiettivo di Pervumantica e ByNaso è quello di accompagnare il consumatore a un acquisto consapevole del profumo, fornendo informazioni e recensioni che vanno oltre le convenzionali regole del marketing, ma che raccontano la storia che vi è dietro ogni prodotto. Questo permetterà alle profumerie di avvicinarsi ai clienti con una comunicazione olfattiva efficace, ma soprattutto autentica.

Il futuro del giornalismo olfattivo è segnato da ByNaso.it

La redazione di Bynaso.it si distingue per il suo approccio giornalistico professionale e data-driven nel campo emergente del giornalismo olfattivo. Questo settore innovativo va oltre la descrizione delle fragranze, analizzando il loro impatto culturale, storico ed emotivo. Attraverso analisi di mercato avanzate e una profonda comprensione delle tendenze, Bynaso.it rivela come i profumi si intrecciano con le dinamiche sociali e tecnologiche.

In Bynaso.it, ogni In Bynaso.it, ogni profumo è una storia, raccontata attraverso approfondimenti che esplorano non solo le fragranze, ma anche i loro creatori e il processo creativo. Questo approccio immersivo ed esaustivo permette ai lettori di apprezzare il profumo in tutte le sue sfaccettature: estetiche, emotive e culturali.

Il metodo data-driven della redazione trasforma analisi approfondite in contenuti editoriali di alta qualità, fornendo ai lettori una visione completa del mondo del profumo. Bynaso.it non si limita a informare, ma educa e ispira, affermandosi come un punto di riferimento nell’ambito del giornalismo olfattivo.

«Con ByNaso, intendiamo portare i nostri lettori in un viaggio esclusivo attraverso il mondo della profumeria, elevando la comprensione e l’apprezzamento del profumo a un livello mai raggiunto prima. La nostra visione è quella di stabilire un nuovo standard nell’editoria del profumo, arricchendo e ampliando la percezione olfattiva dei nostri lettori», dichiara Sonia Carrera, fondatrice di ByNaso.it.