Business Forum Italia-Libia, Cardu "Trasformare i progetti in partnership durature" - Tuttoggi.info

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Business Forum Italia-Libia, Cardu “Trasformare i progetti in partnership durature”

ItalPress

Business Forum Italia-Libia, Cardu “Trasformare i progetti in partnership durature”

Dom, 01/11/2026 - 13:03

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MISURATA (ITALPRESS) – “Di progetti ce ne sono molti. Quello che fa Confindustria Assafrica Mediterraneo è far sì che i progetti delineati diventino concreti e reali partnership durature”. Lo afferma Federico Cardu, responsabile marketing associativo e comunicazione di Confindustria Assafrica, in un’intervista all’Italpress in occasione del Business Forum Italia-Libia. Cardu illustra il ruolo dell’associazione del sistema Confindustria, che “rappresenta e accompagna le imprese italiane nei loro rapporti economici e commerciali con i Paesi dell’Africa, Medio Oriente e Turchia”.
xn8/mrc/mca3

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